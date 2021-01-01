أبو هولي: التحضيرات جارية لعقد مؤتمر المانحين "للأونروا" منتصف الشهر المقبل

رام الله/سما/

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن التحضيرات متواصلة لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الذي سيعقد في 16 من الشهر المقبل.

وأضاف أبو هولي، ان "الأونروا" انتهت من إعداد استراتيجيتها التي ستعرضها على الدول المضيفة، لإقناع العالم بمدى حاجة اللاجئين لهذا الدعم وتأثيراته المباشرة عليهم.

وبين أبو هولي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن الوكالة ستحارب خلال المؤتمر مسألة التشكيك بعملها، لإقناع كل الممولين بضرورة تقديم الدعم لها، مشيرا إلى أن ثلاثين دولة ستشارك في المؤتمر، من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد أنه يجري ترتيب لقاء الأسبوع المقبل مع القنصل الأميركي في القدس، للتباحث حول رؤية الولايات المتحدة خلال مؤتمر المانحين، مضيفا ان هناك جهودا تجري مع الأشقاء في الأردن ومختلف دول العالم، لإنجاح المؤتمر وتوفير الدعم اللازم "للأونروا".