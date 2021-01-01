خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

رام الله/سما/

قال الخبير المالي والمختص بالشأن الاقتصادي طارق الحج، "إن انخفاض سعر صرف الدولار سيؤثر على النمو الاقتصادي الفلسطيني وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بعملة الدولار أو الدينار".

وأضاف الحج في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان لهذا أيضا تأثيرات إيجابية على المقترضين الأفراد والشركات، على عكس البنوك التي تتأثر بسبب التذبذب في أسعار صرف العملات.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض سعر الدولار عالميا، هو الولايات المتحدة الأميركية وسعيها للسيطرة والاستحواذ على الأسواق العالمية وتعزيز صادراتها، وضرب الاقتصاد الصيني، لافتا إلى أن الدولار لن ينخفض إلى أكثر من ثلاثة شواقل وعشر أغورات.