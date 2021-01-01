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7 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

السبت 30 أكتوبر 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 14، جنين 16، الخليل 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، أريحا والأغوار 1، طوباس 1، نابلس 3، طولكرم 1، سلفيت 0، قطاع غزة 147".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 19، جنين 32، الخليل 39، ضواحي القدس 12، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 31، أريحا والأغوار 7، طوباس 5، نابلس 13، طولكرم 1، سلفيت 6، قطاع غزة 300".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في نابلس، حالة في جنين، حالة في الخليل.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي

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