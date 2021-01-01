غزة: "أونروا" تعلن عن طبيعة المواد الدراسية التي تشمل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

غزة/سما/

أعلن رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة فريد أبو عاذرة، اليوم السبت، عن طبيعة المواد الدراسية التي تشمل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال أبو عاذرة خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن" امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تشمل المواد الدراسية للفصل الدراسي كاملاً؛ أي تشمل مواد الربع الأول والربع الثاني من الفصل الدراسي الأول".

وأضاف :" أن الربع الأول والثاني هما مكونين لنهاية الفصل الأول الذي سينتهي مع نهاية هذا العام والطالب سيمتحن في مواد الربع الاول والثاني وليس في مواد الربع الثاني فقط وهو ما تم الاتفاق عليه بين الوكالة ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله".

وأوضح أبو عاذرة، أن مرحلة الانتهاء من امتحانات الفصل الاول، سيعقبها فترة اجازة لمدة تتراوح ما بين الـ7 إلى 10 أيام ثم العودة لبداية الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر البدء في بداية العام القادم.

وبشأن المدارس المدمرة من العدوان "الاسرائيلي"، أكد أن الوكالة استلمت هذه المدراس وهي تحت الصيانة من قبل ادارة الهندسة في وكالة الغوث وبمجرد الانتهاء منها؛ سيتم اعادة افتتاحها وتنظيم الدراسة فيها والمتوقع تنفيذه خلال الأيام القادمة.

وعاد صباح اليوم السبت، طلبة المدارس الحكومية والوكالة ورياض الأطفال في قطاع غزة،، إلى مقاعدهم الدراسية الوجاهية بعد انتهاء اجازة الربع الأول من الفصل الدراسي (2021-2022).

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن اجازة الربع الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجاري تبدأ من 20 اكتوبر حتى 30 اكتوبر 2021، على أن تبدأ الدراسة في 30 اكتوبر بالتوقيت الشتوي.

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق عن تقسيم العام الدراسي 2022/2021م إلى أربع فترات دراسية تفصل بينها إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، على أن يتم تقييم الطلبة خلال ونهاية كل فترة دراسية.