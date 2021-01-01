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"الاقتصاد": كيلوغرام الدجاج بـ15شيقلا وقائمة سعر استرشادي للسلع الأساسية الأسبوع الجاري

السبت 30 أكتوبر 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد": كيلوغرام الدجاج بـ15شيقلا وقائمة سعر استرشادي للسلع الأساسية الأسبوع الجاري



رام الله/سما/

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن السقف السعري الاسترشادي الأعلى لكيلوغرام الدجاج اللاحم بـ15 شيقلا، والمحدد سابقا للمستهلك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يتجاوز هذا السقف ومن يحاول استغلال الحالة الراهنة، في مقدمتها الإحالة للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإغلاق.

وبين الوزير خالد العسيلي، أنه سيتم نشر تحديث لقائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية منتصف الأسبوع الجاري، والتي تخضع حاليا لدراسة كافة متغيرات حركة أسعار السلع.

كما أعلن عن تشكيل خلية أزمة حكومية وجمعيات حماية المستهلك، لضبط وتنظيم السوق الفلسطينية والحفاظ على استقرار الأسعار، علاوة على تعزيز منظومة حماية المستهلك، لتغطية كافة المحلات التجارية في محافظات الوطن، مشددا على أن سلسلة من الإجراءات سيتم اتخاذها بحق المخالفين ومن يحاول استغلال الحالة الراهنة، وصولا إلى وضعه على قائمة سوداء تحرمه من خدمات الوزارة في مزاولة مهنة التجارة.

ولفت الى أن السلع الأساسية المعروضة حاليا في السوق، والتي تخضع لمراقبة ومتابعة من قبل طواقم حماية المستهلك يجب أن تباع بالسعر القديم.

#وزارة الاقتصاد الفلسطيني #الدجاج

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