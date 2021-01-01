آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غد الأحد.

وأضحت الهيئة، أن السفر سيكون للحافلات: السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/35).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



وأكدت الهيئة، على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط الكشف (2021/35)