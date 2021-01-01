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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

السبت 30 أكتوبر 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غد الأحد.

وأضحت الهيئة، أن السفر سيكون للحافلات: السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/35).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.


وأكدت الهيئة، على  ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 رابط الكشف (2021/35)

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح #الية السفر عبر معبر رفح #اسماء المسافرين عبر معبر رفح

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