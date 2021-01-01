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قيادي بالجهاد: المقاومة تواصل الاعداد والتجهيز للرد على جرائم العدو

السبت 30 أكتوبر 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: المقاومة تواصل الاعداد والتجهيز للرد على جرائم العدو



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر حبيب، أن المقاومة في قطاع غزة تواصل الاعداد والتجهيز للرد على جرائم العدو الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا.

وقال حبيب في تصريحات اليوم السبت: "إن الذكرى الرابعة لاستشهاد ثلة من مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام على رأسهم قائد سرايا القدس في لواء الوسطى عرفات ابو مرشد ونائبه حسن أبو حسنين، الذين ارتقوا شهداء في "نفق الحرية" الذي قصفه العدو شرق المحافظة الوسطى تفتح عيوننا على أحد أهم مستويات العمل المقاوم".

وأشار إلى أن العمل المقاوم الذي يقوم به المجاهدون بلا كلل ولا ملل ويدفعون فيه أعمارهم وأرواحهم، نصرة لهذه القضية ودفاعًا عن شعبنا المظلوم وأسرانا البواسل.

وأضاف: "إن المقاومة وهي تواصل اعدادها وتجهيزها لا تُغمض النظر عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن جرائم العدو وعدوانه في القدس وكل أراضينا المحتلة، ولن تتردد عن الرد على جرائم العدو  في أي وقت".

وتابع قوله: "رجاؤنا كبير في الله عز وجل، أن يوفق المجاهدين في تحرير أسرانا الأبطال".

#غزة #الجهاد الاسلامي #فلسطين #كتائب القسام #الاحتلال الاسرائيلي

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