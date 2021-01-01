رسميا.. السد القطري يحسم مصير مدربه تشافي

الدوحة/سما/

أغلق نادي السد القطري الباب في وجه برشلونة الإسباني، بشأن التعاقد مع مدربه الإسباني تشافي هرنانديز، لقيادة الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.

وأقال برشلونة مدربه كومان، الأربعاء الماضي، عقب خسارة الفريق بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وعين سيرجي بارخوان، مدربا مؤقتا بعد تصعيده من الفريق الرديف.

وتحدثت جل وسائل الإعلام الإسبانية خلال اليومين الماضيين، عن نية برشلونة في الاستعانة بخدمات تشافي، لكن السد القطري، أقفل الباب أمام الفريق الكتالوني، وأكد أنه متمسك بمدربه الإسباني، الذي يرتبط معه بعقد لموسمين.



وقال الفريق القطري في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "تفاعلا مع ما هو متداول في الإيام السابقة، تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي، وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة، للحفاظ على صدارة الدوري واللقب".

ويعد تشافي، البالغ 41 عاما، من أساطير نادي برشلونة، وهو من خريجي النادي، وخاض مع الفريق كلاعب أكثر من 700 مباراة، وتوج معه بالدوري الإسباني في 8 مناسبات، كما نال معه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إضافة إلى ألقاب أخرى في مسابقات محلية، وقارية، وعالمية.