رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصدار الرئيس محمود عباس توجيهاته بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها، وأهمية ضبطها، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن.

كما عنونت الصحف إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة، إضافة لاعتدائها على المقدسيين بالقرب من المقبرة اليوسفية.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة:"

- الرئيس يصدر توجيهاته بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأهمية ضبطها

- الاحتلال يقمع مسيرات بالضفة ووقفة قرب مقبرة اليوسفية

- الرئيس يهنئ نظيره التركي لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

- اشتية يشدد على أهمية تشكيل حراك داخل الاتحاد الأوروبي لاعتراف جماعي بدولة فلسطين

- مصرع شابين وفتاة بحادثي سير جنوب الخليل وسلواد

- الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67 والاستيطان عقبة أمام السلام

- تحقيقات حكومية أميركية: "فيسبوك" قيدت حساب الناشط محمد الكرد دون مبرر

- 288 منظمة أميركية تطالب إدارة بايدن بإدانة الحملة الاسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

- 73 سنة على مجزرة الدوايمة

- سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وإعادة تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الفسفوس

- هل انخفاض الدولار سيدفع الى التوازن في الأسواق بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا؟

- 6 وفيات و340 إصابة بـ "كورونا"

- الرئيس السويسري يعبر عن اعجابه بجناح دولة فلسطين في إكسبو دبي

- إحياء الذكرى الـ 65 لمجزرة كفر قاسم وتظاهرة ضد أوامر الاخلاء في الطيبة وقلنسوة

"الأيام":

- الرئيس يصدر توجيهاته بأهمية ضبط أسعار المواد الغذائية التموينية

- "السلام الآن": 7 خطوات استيطانية كبرى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الحالية

- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات ومواجهات والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- اشتية يطالب بحراك لاعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين

- القدس: إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال مواطنين بالمقبرة اليوسفية

- بلدية الاحتلال تعلن إقرار 3 خطط أسرلة في الطور وواد الجوز وأم طوبا

- الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67 والاستيطان عقبة أمام السلام

- إحياء الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم بمسيرة حاشدة

- مصادر مطلعة: توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية لغزة

- 288 منظمة تطالب إدارة بايدن بإدانة الحملة الإسرائيلية على منظمات المجتمع الفلسطيني

"القدس":

- الرئيس يوجه بمتابعة ارتفاع الأسعار وضبطها

- إصابات بالرصاص والاختناق خلال تظاهرات بالضفة ومواجهات بالمقبرة اليوسفية

- اشتية يطالب باعتراف أممي جماعي بدولة فلسطين

- 50 ألفا صلوا في الأقصى رغم الحصار الإسرائيلي وإغلاق الطرق

- 6 وفيات و340 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة

- مصادر لـ "القدس": توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

- "الماراثون الإسرائيلي" يعزل أحياء المدينة المقدسة عن بعضها

- الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67

- مراقبون: حجب المساعدات الخارجية يفاقم الأزمة المالية للسلطة الوطنية

- الديمقراطيون يطالبون بايدن بإدانة القمع الإسرائيلي