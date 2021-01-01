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الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و147 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 300 حالة

السبت 30 أكتوبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و147 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 300 حالة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 685 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 300 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 183488 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4062 حالة، وإجمالي المتعافين 177858 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1568 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، من بينها 87 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474752 شخص.

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