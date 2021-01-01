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الاتحاد الأوربي: السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب جدا وسنقدم مساهمة لها قبل نهاية العام

السبت 30 أكتوبر 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوربي: السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب جدا وسنقدم مساهمة لها قبل نهاية العام



رام الله/سما/

قال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروي بالقدس شادي عثمان أن مساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية ستكون قبل نهاية هذا العام الجاري.

وأضاف عثمان خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين صباح اليوم السبت  "إن السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب جدًا مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي على تواصل دائم مع وزارة المالية ومع رئاسة الوزراء الفلسطينية.

وتابع  "الاتحاد الأوروبي مطلع على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ونتوقع أن تكون المساهمة المنتظرة منه خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار الى أنه ستكون هناك مساهمة واحدة على الأقل لم تحدد قيمتها بعد. لافتا الى أن الدفعة قد تساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية.

#الاتحاد الاوروبي #السلطة الفلسطينية

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