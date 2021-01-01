  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة تصدر احصائية المسافرين خلال الأسبوع الماضي

السبت 30 أكتوبر 2021 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تصدر احصائية المسافرين خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (24-29 أكتوبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4440 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4306.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4277 مواطناً و100 أجنبي، و63 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4137 مواطناً، و128 أجنبياً، و41 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#وزارة الداخلية #معبر بيت حانون

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

معاريف: إيران.. بين صبر أمريكي وسلاح جو إماراتي-إسرائيلي ومفاجأة سعودية قبل وفاة الملك

صحيفة عبرية: "اسرائيل" تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال من قطاع غزة على غرار الضفة

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

شاهد: أقمار صناعية تلتقط لأول مرة صورا عالية الدقة لمواقع عسكرية ونووية داخل "إسرائيل"

قناة: الإسرائيليون يكتشفون مكانا في سيناء "أقرب إلى الجنة"... صور

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوربي: السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب جدا وسنقدم مساهمة لها قبل نهاية العام

ميتا

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من حماس للاحتلال ..وهذا ما أبلغه القطريون للحركة

هنبة

هنية: ثلاث متغيرات تمر بها المنطقة مهمة واستراتيجية.. وإسرائيل غير قادرة على حسم معاركها

الجيش

3 مخاطر تحدق بنا.. قيادات أمنية إسرائيلية: زيادة انكشاف قواعدنا خطر حقيقي على "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية