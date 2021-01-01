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هيئة الأسرى: اللواء أبو بكر يصل القاهرة في جولة عربية وأوروبية

السبت 30 أكتوبر 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر الى العاصمة المصرية القاهرة، لتكون بداية جولته العربية والأوروبية، حيث يرافقه من الهيئة عبد الناصر فروانة وثائر شريتح.

وستتضمن الجولة برنامجاً مكثفاً في القاهرة، حيث سيكون هناك العديد من الفعاليات واللقاءات والزيارات على رأسها لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


وأكدت الهيئة أن هذه الجولة تأتي في سياق فضح جرائم الإحتلال المتصاعدة بحق أسرانا وأسيراتنا، وأنه حان الوقت لتعرية التطرف الخطير والغير مسبوق والمبني على أسس إنتقامية عنصرية.


وأشارت الهيئة الى أن برنامج الجولة الدولية سيمتد لاسبوعين وسيشمل مصر وفرنسا والمانيا وبلجيكا.

#هيئة الأسرى #قدري أبو بكر #القاهرة

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