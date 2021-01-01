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عودة طلبة المدارس لمقاعدهم الدراسية بعد انتهاء اجازة الربع الأول

السبت 30 أكتوبر 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة طلبة المدارس لمقاعدهم الدراسية بعد انتهاء اجازة الربع الأول



غزة / سما /

عاد طلبة المدارس الحكومية والوكالة ورياض الأطفال في قطاع غزة، اليوم السبت 30 اكتوبر 2021، إلى مقاعدهم الدراسية الوجاهية بعد انتهاء اجازة الربع الأول من الفصل الدراسي (2021-2022).

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن اجازة الربع الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الجاري تبدأ من 20 اكتوبر حتى 30 اكتوبر 2021، على أن تبدأ الدراسة في 30 اكتوبر بالتوقيت الشتوي.

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق عن تقسيم العام الدراسي 2022/2021م إلى أربع فترات دراسية تفصل بينها إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، على أن يتم تقييم الطلبة خلال ونهاية كل فترة دراسية.

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