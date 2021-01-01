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إليسا توجه رسالة حادة لجورج قرداحي وسط الأزمة الكبيرة بين لبنان والسعودية

السبت 30 أكتوبر 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا توجه رسالة حادة لجورج قرداحي وسط الأزمة الكبيرة بين لبنان والسعودية



بيروت/سمام

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم، على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن السعودية والإمارات، مشيرة إلى أنه "يضرّ بلبنان" بتلك التصريحات.

وعبر صفحتها في "تويتر"، نشرت إليسا تغريدة، حمّلت فيها الوزير مسؤولية التطورات الأخيرة التي فجرتها مواقفه مع السعودية والإمارات.


وقالت: "جورج قرداحي.. برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو".

وكتبت: "الشعب عم يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو".


ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

واستدعت السعودية، الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

#اليسا #جورج قرداحي #لبنان #السعودية

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