ميقاتي يطلب من قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب"

بيروت/سما/

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية أن نجيب ميقاتي طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".



ووسط أزمة تتصاعد منذ إعلان السعودية استدعاء سفيرها وطرد السفير اللبناني، أعلن مكتب ميقاتي أن الأخير "أجرى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

وحسب المكتب فقد جاء الاتصال، "بعدما تشاور ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات".