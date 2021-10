مندوب" إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان (فيديو)

مزق مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، يوم الجمعة، تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين الجرائم بحق الفلسطينيين، بدعوى أنه "منحاز".

وذكرت وكالة "الأناضول"، بأن رئيسة المجلس التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان، قدمت تقريرها السنوي للأعضاء، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب "الأناضول"، أدان التقرير"الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة".

وقال إردان خلال الجلسة: "هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل".

Today, I addressed the @UN General Assembly and spoke out against the baseless, one-sided, and outright false accusations from the Human Rights Council's annual report. 1/8 pic.twitter.com/b4YIv2jGaK