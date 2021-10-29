مندوب" إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

مزق مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، يوم الجمعة، تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين الجرائم بحق الفلسطينيين، بدعوى أنه "منحاز".

وذكرت وكالة "الأناضول"، بأن رئيسة المجلس التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان، قدمت تقريرها السنوي للأعضاء، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب "الأناضول"، أدان التقرير"الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة".

وقال إردان خلال الجلسة: "هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل".

Today, I addressed the @UN General Assembly and spoke out against the baseless, one-sided, and outright false accusations from the Human Rights Council's annual report. 1/8 pic.twitter.com/b4YIv2jGaK — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 29, 2021





وأضاف: "منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين إسرائيل)".

وأردف: "أصبح مجلس حقوق الإنسان مثل (قصة هاري بوتر) قادرا على إخفاء جميع جرائم الحرب والصواريخ التي تطلقها (حركة) حماس على المدنيين الإسرائيليين".





وتابع: "من العار عليك (موجها حديثه إلى رئيسة المجلس) تبييض هجمات حماس الإرهابية وتركيز الكثير من الوقت والطاقة على إسرائيل عار عليك، عار عليك، عار عليك".

وزاد: "هذا التحيز المهووس ضد إسرائيل في المجلس، والذي يجسده هذا التقرير لا ينبغي أن يكون له مكان في أي جهة معنية بحقوق الإنسان أو الأمن أو السلام".

وختم المندوب الإسرائيلي قائلا: "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو في سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه"، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين.

ومجلس حقوق الإنسان، هيئة دوليَة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.