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البحرين تطرد السفير اللبناني من أراضيها

السبت 30 أكتوبر 2021 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تطرد السفير اللبناني من أراضيها



المنامة/سما/

طلبت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الجمعة، من سفير لبنان لديها مغادرة أراضي مملكة البحرين.

وأشارت الوزارة إلى أنها "أمهلت السفير 48 ساعة لمغادرة البحرين"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).


وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "قرار مغادرة سفير لبنان أراضي مملكة البحرين على خلفية التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين خلال الفترة الأخيرة".
وأكدت الوزارة البحرينية أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في البحرين".

وتأتي مطالبة "الخارجية البحرينية" بمغادرة السفير اللبناني بعدما أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا مماثلا مساء اليوم الجمعة باستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وإمهال سفير لبنان لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

كما قررت الحكومة السعودية، اليوم الجمعة، وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.

واشتعلت الأزمة بعد أن نشرت مقابلة تلفزيونية مع، جورج قرداحي، تم تسجيلها معه قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، والتي اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وواصل أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

بعد ذلك تفاقمت الأزمة بعد أن رفض قرداحي الاعتذار عن تصريحاته، وبيّن أنه كان سيعتذر عنها في حال أن أدلى بها بعد تعيينه في منصبه الرسمي كوزير للإعلام اللبناني.

#البحرين #لبنان #جورج قرداحي #بيروت #المنامة #السفير اللبناني

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