اعتقال 3 مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب والإفراج عن آخر

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة شبان من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب العنيف ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة.

وأفادت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على 3 شبان وهم: محمد الرازم، وبهاء دعنا، ومعتصم الرجبي، قبل اقتيادهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس.

وكانت اندلعت مواجهات خلال ساعات الليل بين الشبان وقوات الاحتلال في حي باب حطة بالبلدة القديمة، أطلقت خلالها قنابل الصوت وتصدى الشبان لها بإطلاق المفرقعات.

في السياق، أفرجت شرطة الاحتلال، بعد منتصف الليلة، عن الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، بشرط الإبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة 15 يوما وعدم الاعتراض للمستوطن لمدة 30 يوما.

وأضافت المصادر أنه أطلق سراح أبو الحمص من مركز شرطة صلاح الدين بعد ساعات طويلة من الاحتجاز والتحقيق.

وكان أبو الحمص اعتقل من الشيخ جراح عصر أمس بعد اعتداء مستوطن عليه بالضرب وطرحه أرضا وتهديده بالقتل.