الطقس: أجواء خريفية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية اليوم السبت، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تسود أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، تسود أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، وحارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.