الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج يوجه رسالة عتاب للشعب الفلسطيني وقيادته

رام الله /سما/

وجه الأسير المضرب عن الطعام منذ "84 يوماً" علاء الأعرج رسالة عبر محاميه انتقد فيها انخفاض مستوى التضامن بكافة أشكاله ومصادره.

وجاء في رسالة الأسير الأعرج: "أحرار شعبنا وأمتنا، يسوؤنا أنا وإخواني المضربين شعورنا بانخفاض التضامن والضغط الشعبي والرسمي".

وأضاف الأعرج في رسالته المؤثرة: "خرجنا في معركتنا متكلين على الله وحده ثم على إرادتنا الفردية ولم نعول على غير ذلك".

وتابع قائلاً: "لم يخطر في بالنا يومًا أن من خلفنا سيفترون عن دعمنا ونصرتنا بشكل ضاغط وحقيقي، رسالتنا لكم فقط إذا كتب الله لنا موتاً في سبيله أن لا تنسوا أن هذا التقصير كان جزءاً من رسم مصيرنا".

ويواصل عدد من الأسرى الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، هم: كايد الفسفوس منذ (107 أيام)، ومقداد القواسمة منذ (100 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (82 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (73 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (66 يوما)، وعياد الهريمي منذ (37 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (19 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (21 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.