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القبض على شخص قام باختراق حسابات الكترونية لشركة تجارية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص قام باختراق حسابات الكترونية لشركة تجارية



رام الله /سما/

 قبضت الشرطة اليوم على شخص مشتبه فيه باختراق حسابات الكترونية لشركة تجارية في رام الله 

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ،ان شركة تجارية تقدمت  بشكوى لفرع المباحث العامة حول قيام شخص مجهول باختراق الحسابات الإلكترونية الخاصة بالشركة وسرقة بياناتها.

وبعد اجراءات البحث والتحري من قبل دائرة الجرائم الالكترونية في ادارة المباحث العامة تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه في  عملية الاختراق وتحديد مكانه  ، وعلى الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة الى منزل الشخص وتم القبض عليه حيث افاد بقيامة بعملية الاختراق وتم التحفظ عليه من اجل استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى النيابة العامة

#الشرطة الفلسطينية #اختراق حسابات الكترونية

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