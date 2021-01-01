ضبط سلاح ناري وماكنة للتنقيب عن الاثار في رام الله

رام الله /سما/

ضبطت الشرطة اليوم سلاحا ناريا من نوع خرطوش وماكنة للتنقيب عن الآثار وقطعاً فخارية يشتبه أنها أثرية في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه بعد توافر معلومات حول حيازة عدد من الاشخاص لقطع اثرية

وعلى الفور تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة لعدد من المنازل في احدى البلدات شمال شرق رام الله وتحركت قوة من شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة وبأسناد من دورية الحراسات ودورية مركز قرى شرق رام الله حيث تم ضبط ماكنة للتنقيب عن الاثار وعدد من القطع الفخارية يشتبه انها اثرية في منزل احد المواطنين

وتم تفتيش منزل لمواطن اخر ضبط بحوزته سلاح ناري.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخصين وضبط المضبوطات من اجل استكمال الاجراءات القانونية اللازمه بحقهم أصولاً واحالتهم الى النيابة العامة .