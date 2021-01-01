الشرطة تداهم أوكارا لمتعاطي المخدرات ومروجيها في ضواحي القدس

القدس المحتلة /سما/

نفذت الشرطة خلال الـ 24 ساعة الماضية حملة على متعاطي المواد المخدرة ومروجيها وقبضت على 5 أشخاص يشتبه فيهم بتعاطي المواد المخدرة وترويجها في بلدات شمال غرب وشمال القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وخلال المتابعة المستمرة لفرع مكافحة المخدرات بشرطة الضواحي لمتعاطي المواد المخدرة وتجارها ومروجيها وردت معلومات للفرع حول أشخاص يشتبه فيهم بتعاطي المواد المخدرة في منطقة الرام و كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وعلى الفور تحركت قوة من الفرع تساندها قوة من مركز شرطة الرام إلى أماكن تواجدهم وتم القبض على5 أشخاص بعضهم له قضايا سابقة بتجارة المواد المخدرة وصادر بحقه مذكرات قضائية كما وتم ضبط مواد وحبوب يشتبه أنها مخدرة .

وأضافت الشرطة بأنه تم التحفظ عليهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم أصولاً.