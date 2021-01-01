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كفر كنا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كفر كنا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة /سما/

أصيب شاب، يبلغ 32 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر كنا في اراضي عام 48، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الاسرائيلية أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:57 حول مصاب في كفر كنا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) قرب طبرية لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.-عرب 48

#اصابة شاب #بلدة كفر كنا #اراضي 48

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