السعودية تعيد التأكيد على منع مواطنيها من السفر الى لبنان

الرياض /سما/ (واس)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، أنها تعيد التأكيد على منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، معزية طلبها إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "حرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

وجاء قرار الخارجية السعودية بعد استدعاء المملكة بوقت سابق سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبها مغادرة سفير لبنان لديها أراضي المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

كما قررت السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".