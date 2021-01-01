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تلفزيون: سفراء لبنان لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات القادمة

الجمعة 29 أكتوبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون: سفراء لبنان لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات القادمة



بيروت /سما/

نقل تلفزيون MTV اللبناني عن مصدر مقرب من مجلس التعاون الخليجي أن جميع سفراء لبنان "سيطردون من دول مجلس التعاون في الساعات القليلة المقبلة".

ويأتي هذا التطور تزامنا مع استدعاء السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبها من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة.

وأعربت السعودية عن أسفها "لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات"، وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

#تلفزيون MTV اللبناني #لبنان #سفراء لبنان #دول مجلس التعاون #السعودية

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