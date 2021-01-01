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السعودية: اللبنانيون المقيمون في المملكة جزء من اللحمة التي تجمعنا مع أشقائنا العرب

الجمعة 29 أكتوبر 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: اللبنانيون المقيمون في المملكة جزء من اللحمة التي تجمعنا مع أشقائنا العرب



الرياض /سما/ واس

أعلنت الحكومة السعودية أنها ستتعامل مع اللبنانيين المقيمين في أراضي المملكة باعتبارهم "جزءا من اللحمة التي تجمع" الشعب السعودي وأشقائه العرب رغم التوتر السياسي الحاد بين البلدين.

وقالت الحكومة، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة وأعلنت فيه عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، إنها "تؤكد حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة".

وأضافت أنها "لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي".

ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

#الحكومة السعودية #لبنان #السفير اللبناني #السعودية

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