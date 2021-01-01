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السعودية تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة

الجمعة 29 أكتوبر 2021 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة



الرياض /سما/ واس

أفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية بأن المملكة استدعت سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك أنها طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة.

وجاء في البيان الرسمي بهذا الصدد، اليوم الجمعة، أن الحكومة السعودية "تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة القادمة".

وقررت السعودية أيضا "وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

وأكدت الحكومة السعودية "حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة... ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة".

وأعربت عن أسفها "لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات".

ويأتي ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ "الافتراءات".

#السعودية #لبنان #جورج قرداحي #التحالف العربي

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