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ولي العهد السعودي يطلب استضافة معرض "إكسبو" الدولي 2030

الجمعة 29 أكتوبر 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي يطلب استضافة معرض "إكسبو" الدولي 2030



الرياض /سما/ واس

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تقدمت بطلب رسمي إلى "المكتب الدولي للمعارض" لاستضافة معرض "إكسبو" 2030 في مدينة الرياض.

وأكد بن سلمان في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس، أن هذا الترشح يعد "تحديا مهما ورمزيا للمملكة العربية السعودية"، معربا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من المعرض.

وأضاف: "نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور".

وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة المعرض الدولي، قال الأمير محمد بن سلمان: "ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

#ولي العهد السعودي #السعودية #محمد بن سلمان #إكسبو 2030

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