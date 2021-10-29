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الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني

الجمعة 29 أكتوبر 2021 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني



القدس المحتلة / سما /

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل "حادث أمني".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن "سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الحدود اللبنانية #حدث امني

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