مستوطنون يعطبون إطارات مركبات مزارعين في نابلس

نابلس / سما /

أعطب مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، إطارات مركبات مزارعين فلسطينيين قرب قرية سالم شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين من "الون موريه" هاجموا المزارعين في منطقة الحثانية شرق قرية سالم وعمدوا إلى إعطاب إطارات عدد من مركباتهم بالقرب من الشارع الالتفافي.

وشهدت قرية سالم في الأسابيع الأخيرة العديد من الاعتداءات التي استهدفت المزارعين الفلسطينيين ومن ضمنها سرقة محاصيلهم وتقطيع أشجارهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكا خلال سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر من العام المنصرم 2020.

وأحصى التقرير (11) اعتداءً استيطانيًّا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراض وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية.

وتعتبر مناطق نابلس والخليل وجنين، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (919، 309، 283) انتهاكًا على التوالي.