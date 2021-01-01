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المطران حنا: إنهاء حصار غزة ليس منة من أحد بل هو حق وعدالة

الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا: إنهاء حصار غزة ليس منة من أحد بل هو حق وعدالة



القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن انهاء حصار غزة ليس منة من أحد بل هو حق وعدالة وقال سيادته بأننا من القدس التي تعاني ما تعانيه في ظل الاحتلال نلتفت الى أهلنا وأبناء شعبنا في غزة الابية الصامدة والمحاصرة مطالبين بإنهاء هذا الحصار لكي ينعم أبناء شعبنا هناك بحرية التنقل والوصول إلى أي مكان يشاؤون.

وقال: لا يجوز ان يعامل أهلنا في غزة الابية بهذه القسوة حيث أضحت غزة وأهلها وكأنهم يعيشون في اكبر سجن في هذا العالم والبطالة منتشرة ومظاهر الفقر والعوز انما هي سمة من سمات القطاع الحبيب ناهيك عن الدمار والخراب بسبب الاعتداءات الاحتلالية المستمرة والمتواصل.

وشدد المطران حنا على أن أهل غزة وبالرغم من آلامهم وجراحهم ومعاناتهم، الا ان معنوياتهم عالية وارادتهم صلبة وهم كانوا وسيبقون مدرسة في الصمود والاباء رغما عن كل هذه المظالم التي لا عد لها ولا حصر والتي يتعرضون لها.

وتابع: أن نزيف غزة هو نزيف القدس ونزيف القدس هو نزيف شعبنا كله وامتنا بأسرها ونسأل الله بأن يقوي شعبنا لكي يبقى صامدا ابيا مرابطا ومتشبثا بالحقوق السليبة ولا يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون المنكوبون والمشردون والذين يعانون من الاحتلال والظلم والقمع والاستبداد لا بد ان ينالوا حريتهم ويستعيدوا حقوقهم عاجلا ام اجلا.

 

#المطران عطا الله حنا #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #اسرائيل #قطاع غزة

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