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جراء الضغوط الإسرائيلية..

ولاية نيويورك توقف استثماراتها في شركة “يونيليفر” التي تقاطع المستوطنات

الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولاية نيويورك توقف استثماراتها في شركة “يونيليفر” التي تقاطع المستوطنات



نيويورك /سما/

أعلن صندوق التقاعد في ولاية نيويورك الأميركية ليلة الخميس ـ الجمعة عن إيقاف استثماراته في شركة “يونيليفر” المالكة للكثير من الشركات منها “بن آند جيريس” وذلك في أعقاب القيود التي فرضها الشركة الأخيرة على بيع بوظتها في المناطق المحتلة.

وذكرت القناة العبرية ١٣ أنه ورد في بيان الناطق بلسان توماس دينافولي مراقب ولاية نيويورك أنه اتضح أن الشركة والشركة التابعة لها” تشاركان في حركة المقاطعة “بي دي إس” ” وتتطلع لفرض عزلة على إسرائيل بسبب علاقاتها مع الفلسطينيين.

ونشر جلعاد آردن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة تغريدة كتب فيها:” شكراً لولاية نيويورك التي تقف لجانبنا في الصراع ضد ما اسماه لاسامية بن آند جيريس ويونيليفر. الرسالة تنتشر: يوجد ثمن لمقاطعة إسرائيل واللاسامية! سنستمر بالعمل من أجل انضمام ولايات أخرى لولاية نيويورك “.

وعلم من مكتب المراقب أنه توجد استثمارات بمبلغ ١١١ مليون دولار لصندوق التقاعد في الشركة.

#ولاية نيويورك #شركة يونيليفر #بن آند جيريس #المستوطنات الإسرائيلية

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