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مدير عام “نحطم الصمت” يبحث مع إيلهان عمر انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين

الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام “نحطم الصمت” يبحث مع إيلهان عمر انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة “إسرائىل اليوم” أنه بعد أسبوع من إعلان بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي عن ست مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية “منظمات إرهابية”، عقد أبينر غبريهو مدير عام حركة “نحطم الصمت” الإسرائيلية لقاءً في الولايات المتحدة، مع عضو الكونغرس إيلهان عمر التي تصفها إسرائيل بالمعادية لها.

وغرد غبريهو في أعقاب هذا اللقاء:” تحدثنا عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الستة، التي أخرجت عن القانون الأسبوع الماضي وعن ترسيخ الاحتلال وعن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين”.

وعقداللقاء بعد أسبوع عاصف بين إسرائيل والولايات المتحدة، في أعقاب استنكار الأميركيين مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المناطق المحتلة.

وورد في بيان وزارة الخارجية الأميركية ” الإدارة الأميركية قلقة جداً من نية إسرائيل المصادقة على بناء آلاف الوحدات في الضفة الغربية”.

كماورد في البيان أيضاً أن الولايات المتحدة ترى بتبيض المواقع الاستيطانية العشوائية “خطوة لا يستوعبها العقل”.

ورغم هذا الاحتجاج الأميركي الواهن، صادقت إسرائيل يوم الأربعاء الماضي على بناء ٣٫١٣٠ وحدة استيطانية.

#بيني غانتس #اسرائيل #منظمات حقوق الإنسان #فلسطين #الانتهاكات الإسرائيلية

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