  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا

الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا



رام الله / سما /

 استقبلت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، وفداً رفيع المستوى من ممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية، ضم رئيس الممثلية السيد أوليفر أوفتشا، وكان في استقبالهم القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة.

وفي بداية اللقاء، رحب القس البروفيسور متري الراهب بأوليفر أوفتشا وبالوفد الزائر، وأطلع الوفد على رؤية واهداف الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تدرس فيها خاصة ذات الجوانب الفنية والمهنية وتطوراتها والخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى لتنفيذها، وسبل التعاون المستقبلي بين الجامعة وممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية.

ومن جهته قدم الوفد الزائر شرحا عن طبيعة عمل ممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية وخططها ومشاريعها، وقدم وصفاً لمجموعة من المشاريع والفعاليات ذات العلاقة بطبيعة العمل المشترك بين جامعة دار الكلمة وممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية.

والتقى الوفد ببعض الأساتذة والطلبة، وتم مناقشة العديد من المواضيع حول التحديات التي تواجه الطلبة تحت الاحتلال الاسرائيلي في حياتهم اليومية، واختيارهم لبرامجهم الدراسية وجامعة دار الكلمة، ورؤيتهم وتطلعاتهم للمستقبل وخططهم المستقبلية، ودورهم في المجتمع ودور الشباب السياسي في السياسة.

ثم قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في الجامعة أطلع خلالها على برامج الجامعة ومبانيها ومرافقها كما واطلع على جاليري جامعة دار الكلمة والاعمال الفنية ومجموعة مقتنيات الجامعة الذي يضم أعمال فنية وتراثية مصنوعة من الخزف والزجاج والمعادن الثمينة، وفي نهاية الزيارة شكر رئيس الممثلية السيد أوليفر أوفتشا جامعة دار الكلمة على حفاوة الاستقبال، وابدى الوفد إعجابهم وتفاؤلهم بما تقدمه الجامعة من برامج متنوعة ومميزة.

#جامعة دار الكلمة #بيت لحم #جمهورية ألمانيا

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

شاهد: أقمار صناعية تلتقط لأول مرة صورا عالية الدقة لمواقع عسكرية ونووية داخل "إسرائيل"

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

الأخبار الرئيسية

تسريب صوتي: شاكيد تهاجم غانتس ولبيد.. وبينيت:”التناوب على رئاسة الحكومة لن يتم”

طائرة-مقاتلة-إسرائيلية-اف-16-730x438

معاريف: إيران.. بين صبر أمريكي وسلاح جو إماراتي-إسرائيلي ومفاجأة سعودية قبل وفاة الملك

سلاح الجو الاردني

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

مكة

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

الاحتلال يعترف بفشل استخباراتي كبير..قناة عبرية: تحقيقات سرية أضرت بالجيش بعد حرب غزة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية