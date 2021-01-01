رئيس ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر أوفتشا

رام الله / سما /

استقبلت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، وفداً رفيع المستوى من ممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية، ضم رئيس الممثلية السيد أوليفر أوفتشا، وكان في استقبالهم القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة.

وفي بداية اللقاء، رحب القس البروفيسور متري الراهب بأوليفر أوفتشا وبالوفد الزائر، وأطلع الوفد على رؤية واهداف الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تدرس فيها خاصة ذات الجوانب الفنية والمهنية وتطوراتها والخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى لتنفيذها، وسبل التعاون المستقبلي بين الجامعة وممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية.

ومن جهته قدم الوفد الزائر شرحا عن طبيعة عمل ممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية وخططها ومشاريعها، وقدم وصفاً لمجموعة من المشاريع والفعاليات ذات العلاقة بطبيعة العمل المشترك بين جامعة دار الكلمة وممثلية جمهورية ألمانيا الإتحادية.

والتقى الوفد ببعض الأساتذة والطلبة، وتم مناقشة العديد من المواضيع حول التحديات التي تواجه الطلبة تحت الاحتلال الاسرائيلي في حياتهم اليومية، واختيارهم لبرامجهم الدراسية وجامعة دار الكلمة، ورؤيتهم وتطلعاتهم للمستقبل وخططهم المستقبلية، ودورهم في المجتمع ودور الشباب السياسي في السياسة.

ثم قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في الجامعة أطلع خلالها على برامج الجامعة ومبانيها ومرافقها كما واطلع على جاليري جامعة دار الكلمة والاعمال الفنية ومجموعة مقتنيات الجامعة الذي يضم أعمال فنية وتراثية مصنوعة من الخزف والزجاج والمعادن الثمينة، وفي نهاية الزيارة شكر رئيس الممثلية السيد أوليفر أوفتشا جامعة دار الكلمة على حفاوة الاستقبال، وابدى الوفد إعجابهم وتفاؤلهم بما تقدمه الجامعة من برامج متنوعة ومميزة.