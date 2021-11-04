أسير يدخل عاماً جديداً .. أحكام وتمديد أسرى وإفراجات

رام الله / سما /

دخل اليوم، الأسير علي محمد سعيد القيسي من بلدة زبوبا قضاء جنين عامه الـ19في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهو محكوم بالسجن 21عاماً.

من جهة اخرى ،حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، على الأسير سليمان خضير من نابلس بالسجن الفعلي لمُدة 3 شهور وغرامة مالية قيمتها 3000 شيكل، و الأسير عصام خالد علاونه من بلدة جبع جنوب جنين بالسجن الفعلي لمدة 5 شهور وغرامة مالية 4000 شيكل ،وهو معتقل منذ 4 شهور والأسير نظام علاء عبد المالك من رام الله بالسجن الفعلي لمدة عام .

من جهة اخرى ، مددت المحاكم اعتقال الأسير يوسف الشيخ من بيت عنان شمال القدس حتى يوم الأربعاء القادم وهو أسير محرر أعيد اعتقاله بداية الشهر الجاري، والأسير الصحفي عاصم الشنار من نابلس لمدة 6 أيام للتحقيق ، و الأسير مصعب حسين ربيع من بيت عنان حتى يوم الثلاثاء القادم وهو أسير محرر أعيد اعتقاله قبل أسبوعين ، و الأسير الجريح جميل محمد سعايدة من جنين لمدة 5 أيام لاستكمال التحقيق معه، وكان اعتقل قبل شهر بعد اطلاق النار عليه واثنين آخرين خلال توجههم للعمل ، و الأسير محمد لطفي أبو الرب من جنين حتى الثلاثاء القادم بذريعة استكمال التحقيق معه في الجلمة ، و الأسير زياد جمال هندي الشاتي من جنين حتى 4/11/2021 لاستكمال التحقيق معه في الجلمة وكان اعتقل قبل 4 أيام، والاسير محمد رياض حنايشة من بلدة بيت دجن لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه وكان اعتقل قبل أسبوعين ، والأسير أنس عدنان حمارشة من بلدة يعبد بمحافظة جنين الى يوم الخميس القادم، وكان اعتقل قبل 3 أيام، و الأسير مجد مجدي عامر من نابلس لمدة 3 أيام بحجة استكمال التحقيق معه، وكان اعتقل في السادس عشر من الشهر الجاري، و الأسير عمر أيمن شواهنة من قلقيلية حتى تاريخ 18/11/2021 وهو معتقل منذ 10 شهور.

وافرج الاحتلال عن الأسير محمود خالد خديش من مخيم بلاطة شرق نابلس، بعد اعتقال استمر 4 أعوام ونصف في السجون ،يذكر أن والده معتقل منذ 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد ،والقيادي في الجبهة الشعبية الأسير جمال برهم من بلدة رامين قرب طولكرم بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرا، والأسير حمزة حجازي الموظف في لجنة مقابر القدس وسلمه أمر إبعاد لمدة 5 أيام عن المقبرة اليوسفية، وكان اعتقل من المقبرة بحجة عرقلة عمل الاحتلال في تدمير المقبرة.