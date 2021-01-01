  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحقيقات حكومية أميركية تكشف أن شركة “فيسبوك” قيدت حساب الناشط الكرد دون مبرر

الجمعة 29 أكتوبر 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيقات حكومية أميركية تكشف أن شركة “فيسبوك” قيدت حساب الناشط الكرد دون مبرر



واشنطن /سما/

كشفت وثائق داخلية قدمت لمؤسسة حكومية أميركية أن إدارة الشركة المالكة لموقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”انستغرام”، فرضت خلال شهر أيار الماضي قيودا غير مبررة على ما ينشره الناشط الفلسطيني المعروف محمد الكرد.

وأظهرت رسالة داخلية موجهة من موظفي “فيسبوك” تم تقديمها للهيئة الأميركية الرسمية المشرفة على ضمان الممارسات العادلة لصالح مساهمي الشركات، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن هناك قيودا ظاهرة فرضت على حساب الناشط الكرد دون مبرر.

وفي الوثيقة التي أعلنت صحف أميركية اليوم الجمعة عن وجودها، شكك موظفو “فيسبوك” في القيود الواضحة على حساب الناشط الكرد واعتبروها غير مبررة، وفقا لوثائق داخلية تمت مشاركتها مع مجموعة من المؤسسات الإخبارية اليوم.

وبينت الوثيقة التي حملت عنوان “مخاوف بشأن القيود/ التخفيضات المضافة على المحتوى المتعلق بفلسطين”، قلق الموظفين بشأن قرارات تعديل المحتوى أثناء العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة في شهر أيار الماضي.

وتم الكشف عن الوثائق إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ضمن ملف مخالفات قدمته الموظفة المنشقة عن شركة “فيسبوك” فرانسيس هاوجين، وقدمها مستشارها القانوني إلى الكونجرس بصيغة منقحة بعد إخفاء أسماء الموظفين.

وتشير الوثيقة إلى استياء الموظفين الذين كانوا في ذلك الوقت غير قادرين على تحديد سبب تقييد الناشط الكرد.

وحذر أحد موظفي “فيسبوك”، في الوثيقة، وقد تم حجب اسمه، من أن الرقابة على صفحة “انستغرام” للكرد قيدت من الوصول إلى منشوراته بذريعة أنها تنتهك قواعد الشركة.

ولم يكن حساب الكرد الوحيد الذي يواجه قيودا واضحة، بحسب كاتب الوثيقة.

وتساءل كاتب الوثيقة، في الرسالة: هل يمكننا التحقيق في الأسباب التي جعلت المنشورات والقصص المتعلقة بفلسطين مؤخرا محدودة الوصول والمشاركة، خاصة عندما يتابع الوضع أكثر من أي وقت مضى من جميع أنحاء العالم؟ ورغم أن الرسالة ليست مؤرخة، إلا أنها تتضمن رابطا غير معطل لتغريدة نشرها الكرد في 12 أيار/مايو الماضي، والتي تتضمن صورة لرسالة تم فيها تقييد حسابه.

وقال الناشط الكرد في تغريدته: ما زلت أتلقى رسائل مثل هذه. لقد انخفضت مشاهدات قصتي على انستغرام من 150 ألفا إلى 50 ألفا. الكثير مما أنشره يختفي. لماذا تقوم الشركات بإسكات الفلسطينيين؟ يذكر أن مجلس الرقابة المستقل في شركة “فيسبوك” دعا الشهر الماضي إلى إجراء تحقيق في اتهامات للشركة بمناهضة وحذف المحتوى الفلسطيني.

#فيسبوك #مواقع التواصل الاجتماعي #محمد الكرد

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

شاهد: أقمار صناعية تلتقط لأول مرة صورا عالية الدقة لمواقع عسكرية ونووية داخل "إسرائيل"

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

الأخبار الرئيسية

تسريب صوتي: شاكيد تهاجم غانتس ولبيد.. وبينيت:”التناوب على رئاسة الحكومة لن يتم”

طائرة-مقاتلة-إسرائيلية-اف-16-730x438

معاريف: إيران.. بين صبر أمريكي وسلاح جو إماراتي-إسرائيلي ومفاجأة سعودية قبل وفاة الملك

سلاح الجو الاردني

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

مكة

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

الاحتلال يعترف بفشل استخباراتي كبير..قناة عبرية: تحقيقات سرية أضرت بالجيش بعد حرب غزة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية