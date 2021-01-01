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عيساوي فريج عن اعتذار هرتسوغ: اثار الانفعال لدى الجميع

الجمعة 29 أكتوبر 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عيساوي فريج عن اعتذار هرتسوغ: اثار الانفعال لدى الجميع



القدس المحتلة / سما /

شكر الوزير العربي عن ميرتس في الحكومة الاسرائيلية عيساوي فريج، اليوم الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على تلبية دعوته والقاء خطاب خلال المراسم السنوية لإحياء ذكرى مذبحة كفر قاسم التي أقيمت في المدينة.

وفي تغريدة له على تويتر قال الوزير فريج وهو ابن مدينة كفر قاسم ان قيام الرئيس هرتسوغ بالاعتذار باسمه وباسم دولة "إسرائيل" عن هذه الاحداث اثار الانفعال لدى الجميع.

وأضاف ان على حكومة التغيير ان تسعى الى جلب التغيير الحقيقي في العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل.

وأكد ان الشجاعة العامة معناها التعامل مع العبر التي استخلصت من الماضي وان عظمة إسرائيل ستزداد إذا ما نظرت إلى ماضيها وتصحح الظلم التاريخي الذي وقع في كفر قاسم.

ودعا الوزير فريج الى ادخال احداث المذبحة إلى المنهاج التعليمي في إسرائيل.

#حزب ميرتس #عيساوي فريج #الحكومة الاسرائيلية #الرئيس الاسرائيلي #يتسحاق هرتسوغ #مذبحة كفر قاسم

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