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الخزانة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بالملف الإيراني

الجمعة 29 أكتوبر 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخزانة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بالملف الإيراني



واشنطن /سما/

أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات تشمل أربعة مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا.

ونشرت الخزانة الأمريكية القائمة السوداء الجديدة على موقعها اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة.

وذكرت الخزانة أن كلا الشركتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة السوداء مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين.

وأما بخصوص الناقلة OMAN PRIDE المدرجة على القائمة، سبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية بدعوى تورطها في تهريب النفط الإيراني.

#الولايات المتحدة #العقوبات الأمريكية #وزارة الخزانة الأميركية #ايران

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