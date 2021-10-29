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شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

نشر مصور ألماني في الإنترنت لقطات تؤكد على ما يبدو مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الجوية التي نفذتها إسرائيل بمشاركة عدد من الدول.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة أن المصور العسكري الألماني، فالك بيرفالد، نشر على حسابه في تطبيق "انستغرام" صورتين تظهر إحداهما مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأردني على مهبط في قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية، بالتزامن مع إقلاع مقاتلة فرنسية من نوع "رافال" خلفها.

ووثقت الصورة الثانية لحظة إقلاع المقاتلة الأردنية من القاعدة نفسها.

سلاح الجو الاردني

وأشار التقرير إلى أن بيرفالد حذف لاحقا هاتين الصورتين، لكن تم تداولهما على نطاق واسع من قبل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتقرير، تؤكد الصورتان مشاركة الأردن في تدريبات "العلم الأزرق" سرا، وذلك بعد ورود ادعاءات غير مؤكدة عن مشاركة المملكة في هذه التدريبات في عامي 2017 و2019.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية، شاركت هذا العام ثماني دول في تدريبات "العلم الأزرق" التي انطلقت في 14 أكتوبر واختتمت أمس.

وزار قائد سلاح الجو الإماراتي، إبراهيم ناصر محمد العلوي، إسرائيل مؤخرا بزيارة هي الأولى من نوعها لمتابعة جزء من تدريبات "العلم الأزرق".

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