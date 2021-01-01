  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تجري تجارب سريرية على لقاح فموي مضاد لكورونا في جنوب إفريقيا

الجمعة 29 أكتوبر 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تجري تجارب سريرية على لقاح فموي مضاد لكورونا في جنوب إفريقيا



القدس المحتلة / سما /

حصل المخترعون الإسرائيليون للقاح فموي مضاد لفيروس كورونا، على الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية عليه في جنوب إفريقيا، ويتوقعون أن يكون اللقاح جاهزا للاستخدام الشهر المقبل.

وتلقت شركة Oramed Pharmaceuticals الإسرائيلية تصريحا من هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا لبدء تسجيل الاختراع في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لحبوب Oravax.

وقال نداف كيدرون، الرئيس التنفيذي لشركة Oramed: "نحن متحمسون للمضي قدما في التجارب السريرية للقاح الفموي المضاد لكوفيد-19 في جنوب إفريقيا"، مشيرا إلى أنه "مع زيادة التوصيات باستخدام المعززات، يمكن أن توفر الحبوب (تبلع عن طريق الفم) وسيلة فعالة للحفاظ على التطعيمات".

ومن المتوقع أن تجري التجارب السريرية في جنوب إفريقيا بالتزامن مع تجربة ستبدأ قريبا في تل أبيب، عندما سيتم الحصول على موافقة وزارة الصحة الإسرائيلية.

#اسرائيل #لقاحات كورونا #جنوب افريقيا

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

شاهد: أقمار صناعية تلتقط لأول مرة صورا عالية الدقة لمواقع عسكرية ونووية داخل "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

سلاح الجو الاردني

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

مكة

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

الاحتلال يعترف بفشل استخباراتي كبير..قناة عبرية: تحقيقات سرية أضرت بالجيش بعد حرب غزة الأخيرة

صحيفة عبرية: "اسرائيل" تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال من قطاع غزة على غرار الضفة

الصحة: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية