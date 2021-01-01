إسرائيل تجري تجارب سريرية على لقاح فموي مضاد لكورونا في جنوب إفريقيا

القدس المحتلة / سما /

حصل المخترعون الإسرائيليون للقاح فموي مضاد لفيروس كورونا، على الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية عليه في جنوب إفريقيا، ويتوقعون أن يكون اللقاح جاهزا للاستخدام الشهر المقبل.

وتلقت شركة Oramed Pharmaceuticals الإسرائيلية تصريحا من هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا لبدء تسجيل الاختراع في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لحبوب Oravax.

وقال نداف كيدرون، الرئيس التنفيذي لشركة Oramed: "نحن متحمسون للمضي قدما في التجارب السريرية للقاح الفموي المضاد لكوفيد-19 في جنوب إفريقيا"، مشيرا إلى أنه "مع زيادة التوصيات باستخدام المعززات، يمكن أن توفر الحبوب (تبلع عن طريق الفم) وسيلة فعالة للحفاظ على التطعيمات".

ومن المتوقع أن تجري التجارب السريرية في جنوب إفريقيا بالتزامن مع تجربة ستبدأ قريبا في تل أبيب، عندما سيتم الحصول على موافقة وزارة الصحة الإسرائيلية.