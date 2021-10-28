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خلفان يشنّ هجوما عنيفا على جورج قرداحي.. ويتساءل عن”مكاييل” حسن نصر الله

الجمعة 29 أكتوبر 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلفان يشنّ هجوما عنيفا على جورج قرداحي.. ويتساءل عن”مكاييل” حسن نصر الله



ابو ظبي /سما/

 تحدث الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، حول الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، والتي اعتُبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

وقال خلفان: “قردح القرداحي وأقر بكراهيته لليمنيين السنة وميله الى عدو الدولة اليمنية والمملكة السعودية والإمارات.. قرداحي.. كان ينبغي أن تكون منصفا.. الخروج على بشار شخصيا نددت به…والخروج على هادي اندد به اما انت تندد بالخروج على بشار وتؤيد خروج الحوثي على هادي بأي كيل تكيل.. بكيل حسن؟”.

وتابع: “طلب منك يا قرداحي مهاجمة السعودية والامارات في مقابل تعيين وزير.. لا قيمة له.. واحد يهدد الحرمين الشريفين علنا.. وينتهك بيوت اهل السنة في الدولة اليمنية ويحمل السلاح في وجه الحكومة اليمنية والاغلبية العظمى من أهالي اليمن الحرب ضده عبثية يا قرداحي؟”

وأضاف المسؤول الإماراتي: “جورج قرداحي في اول تصريح سياسي له اثبت انه يحقد على أهل السنة والجماعة.. وأنه عنصري من نوع خاص.. جورج قرداحي مؤيد البراميل المتفجرة على السوريين …يتباكى على الحوثيين.. مكاييل حسن نصرالله”.

#جورج قرداحي #لبنان #اليمن #السعودية #الامارات #دول الخليج #ضاحي خلفان

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