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الرئيس السويسري يعبر عن إعجابه بجناح دولة فلسطين في إكسبو دبي

الجمعة 29 أكتوبر 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس السويسري يعبر عن إعجابه بجناح دولة فلسطين في إكسبو دبي



رام الله / سما /

عبر الرئيس السويسري غاي بارميلين عن اعجابة بجناح دولة فلسطين في اكسبو دبي 2020، والذي جسد تاريخ وحضارة ومستقبل فلسطين.

جاء ذلك خلال تجول الرئيس السويسري، اليوم الجمعة، في جناح فلسطين، برفقة المفوض العام للجناح منال الدسوقي، ومدير الجناح محمد جبر.

وعبر الرئيس السويسري عن سعادته لما شاهده، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري الكبير على جناح فلسطين يعد مؤشرا على أصالة الهوية الفلسطينية بمختلف مكوناتها، علاوة على تميز الجناح.

وقدم مفوض الجناح هدية تذكارية للرئيس السويسري؛ عبارة عن قطعة مشغولة يدويا بالصدف الفلسطيني من انتاج نساء فلسطينيات.

#الرئيس السويسري #غاي بارميلين #فلسطين #معرض اكسبو 2020

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