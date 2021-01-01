  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهنئ نظيره التركي لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره التركي لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية



رام الله / سما /

هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية.

وأعرب الرئيس خلال البرقية عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل، وحرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بها، وفتح آفاق جديدة أمامها، لما فيه خير ومنفعة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وثمن الرئيس دعم تركيا لقضية شعبنا العادلة، ومؤازرته في جميع المحافل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، متمنيا للرئيس أردوغان دوام الصحة والسعادة والتوفيق، ولتركيا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

#الرئيس عباس #الرئس التركي #رجب طيب اردوغان #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

زوكربيرغ يعلن تغيير اسم شركة "فيسبوك" إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم

شاهد: أقمار صناعية تلتقط لأول مرة صورا عالية الدقة لمواقع عسكرية ونووية داخل "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يعترف بفشل استخباراتي كبير..قناة عبرية: تحقيقات سرية أضرت بالجيش بعد حرب غزة الأخيرة

صحيفة عبرية: "اسرائيل" تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال من قطاع غزة على غرار الضفة

الصحة: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مصادر تكشف : توافق على آلية صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية

قناة عبرية تزعم : الإمارات ترفض طلباً لإسرائيل بشأن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية