الرئيس يهنئ نظيره التركي لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية

رام الله / سما /

هنأ الرئيس محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية.

وأعرب الرئيس خلال البرقية عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل، وحرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بها، وفتح آفاق جديدة أمامها، لما فيه خير ومنفعة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وثمن الرئيس دعم تركيا لقضية شعبنا العادلة، ومؤازرته في جميع المحافل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، متمنيا للرئيس أردوغان دوام الصحة والسعادة والتوفيق، ولتركيا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.