تظاهرة في أم الفحم احتجاجا على جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

انطلقت تظاهرة في أم الفحم، ومنطقة وادي عارة في المثلث الشمالي، اليوم الجمعة، احتجاجا على جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، وانعدام الأمن والأمان لفلسطينيي عام 1948.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بمحاربة العنف والجريمة، مرددين هتافات داعية لمعاقبة القتلة والمجرمين.

وحمّل المشاركون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ازدياد جرائم القتل في المجتمع العربي.

وأقيمت صلاة الجمعة وألقى خطبتها الشيخ محمد أمارة، اليوم، في ساحة دار بلدية أم الفحم، وتحدث عن العنف والجريمة، داعيا إلى تكثيف العمل من أجل مكافحة الجريمة.

وشهدت أم الفحم، بالتزامن مع المظاهرة، انتشارا مكثفا لقوات معززة من الشرطة الإسرائيلية ووحداتها الخاصة و”حرس الحدود” والخيالة وسيارات رش المياه العادمة.