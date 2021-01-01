الأغوار: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة قرب مدرسة المالح التي فكك الاحتلال جزءا منها

الاغوار /سما/

أدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، عند مدرسة المالح بالأغوار الشمالية، التي فكك الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، بعض غرفها ومرافقها، واستولى عليها.

وقال أمين سر حركة “فتح” في طوباس محمود صوافطة، إن الاحتلال يسعى من خلال هدم مدرسة المالح، إلى تجهيل أطفالنا، ودفع الناس إلى الخروج من تلك المناطق، لفرش الطريق أمام المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

وأضاف أن ما يجري في المنطقة هي جريمة حرب، داعيا كل المؤسسات الحقوقية الوقوف عند مسؤولياتها.

يشار إلى أن الاحتلال فكك قبل أيام غرفة تعليمية، وأخرى عيادة صحية، ومظلة تابعة للمدرسة، واستولى عليها.

وكانت حركة “فتح”، وفصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان دعت إلى صلاة الجمعة عند مدرسة المالح، تنديدا بممارسات الاحتلال ضد التعليم.