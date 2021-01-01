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وقفة في بلدة عنبتا إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في بلدة عنبتا إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام



طولكرم / سما /

شاركت فعاليات بلدة عنبتا شرق طولكرم، اليوم الجمعة، في مسيرة ووقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة لهم، والداعية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم.

وأكد المتحدثون في كلماتهم خلال الوقفة، أن أي اعتقال أي أسير فلسطيني يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الانسانية، مشددين على أن الأسرى المضربين عن الطعام ومنهم علاء الأعرج ابن بلدة عنبتا حق لهم، لأنهم يدافعون عن كرامتهم وكرامة شعبهم.

وقالت نبيلة الأعرج والدة علاء، إن قضية الأسرى هي قضية شعبنا الفلسطيني وليست قضية عائلاتهم فقط، مشيرة إلى انه رغم ما وصل إليه علاء من وضع صحي خطير، إلا أنه يتمتع بإرادة ومعنويات عالية ستقوده الى تحقيق الحرية والانتصار.

ويواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم: كايد الفسفوس منذ (107 أيام)، ومقداد القواسمة منذ (100 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (82 يوما) وهو من بلدة عنبتا في طولكرم، وهشام أبو هواش منذ (73 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (66 يوما)، وعياد الهريمي منذ (37 يوما)، ولؤي الأشقر من بلدة صيدا شمال طولكرم المضرب منذ (19 يوما).

#بلدة عنبتا #وقفة دعم وإسناد #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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