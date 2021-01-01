عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرتي بيتا وبيت دجن

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين، بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرتي بيتا وبيت دجن في نابلس.

وافاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، احمد جبريل، في تصريح صحافي، بوقوع سبع إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و30 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وإصابة متضامن بجروح في اليد، خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا.

ووفق جبريل، فقد اصيب 19 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل في قمع الاحتلال مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأشار جبريل إلى استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف تابعة للهلال الاحمر بالرصاص المطاط بالهيكل بشكل مباشر، تم إغلاق الطرق أمام حركة سيارات الإسعاف بالسواتر الترابية على جبل صبيح في بلدة بيتا.

وينظم أهالي بيتا مسيرة أسبوعية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح في البلدة، كما ينظم أهالي بيت دجن مسيرة أسبوعية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي بيت دجن من ناحيتها الشمالية الشرقية.