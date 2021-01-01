مسيرة دعم وأسناد للأسرى المضربين عن الطعام في دورا

الخليل / سما /

بدعوة من ذوي الاسيرين كايد الفسفوس وهشام ابو هواش وبالتعاون مع نادي الاسير الفلسطيني وحركة فتح منطقة دورا التنظيمية ولجنة أسرى الجنوب، انطلقت مسيرة جماهيرية، بعد صلاه الجمعة، من أمام مسجد دورا الكبير وبمشاركة من ذوي الأسرى ومساندين للأسرى المضربين.

وطافت المسيرة شوارع دورا مرددين الهتافات الوطنية المشيدة بصمود الأسرى المضربين عن الطعام ومحملين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. ورفع المشاركين صور الاسرى المضربين عن الطعام والإعلام الفلسطينية.

وتحدث امجد النجار الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني موجها التحية للأسرى المضربين عن الطعام، معتبرا قرار مخابرات الاحتلال تفعيل قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس هو قرار اعدام بالموت البطيء بحق الأسير وان ما يحدث الآن من ما تسمى محاكم الاحتلال من تجميد للقرار وإعادة التفعيل لا يستند إلى أي مسوغ قانوني بل هو قرار يدل على عنجهية حكومة الاحتلال وضربها بعرض الحائط كل النداءات التي صدرت عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الدولية تحذر من خطر الموت الذي يحدق بهؤلاء الأسرى المضربين.

وفي هذا السياق وجه النجار نداء إلى كل الأحرار في العالم للتحرك الفوري من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وان ما يجري الآن هو أمر خطير جدا بحق الأسرى المضربين ومحذرا في الوقت نفسه أن استشهاد أي أسير مضرب عن الطعام سيشعل المنطقة وان فلسطين ستكون على موعد مع انتفاضة شعبية جديدة عنوانها أسرى الحرية.

وطالب النجار القوى الوطنية والسياسية بالإعلان عن يوم إضراب شامل في كل محافظات الوطن والخروج بمسيرات شعبية حاشدة للرد على قرارات حكومة الاحتلال بإصدار قرارات اعتقال اداريه بحق الأسرى المضربين.